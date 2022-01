Confira pontos de vacinação contra Covid neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Saúde Municipal dará continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 atendendo o público de 12 anos e mais em oito pontos que estarão funcionando neste sábado (22). Em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a imunização será das 8h às 12h. Nos pontos estratégicos do shopping Phelippe Daou, na Zona Norte; sambódromo e na carreta da vacinação, posicionada no Tarumã, ambos locais na Zona Oeste, o atendimento será das 9h às 16h.

Em todos os pontos estarão disponíveis a primeira, segunda e terceira doses, e a quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão.

Simultaneamente, a Semsa seguirá atendendo as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente (PcD), em quatro pontos específicos, sendo de 9h às 16h, no Parque Cidade da Criança, na zona Sul; no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; e das 10h às 16h, no shopping Manaus Via Norte, na zona Norte de Manaus. O link com detalhes como documentação, endereços, lista de comorbidades e critérios para receber a vacina podem ser obtidos no link https://bit.ly/vacinacovid-criancas.