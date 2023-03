Confira os serviços que serão ofertados pela ‘Câmara Cidadã’ nesta quinta e sexta

Manaus/AM - Mais de 30 serviços gratuitos serão ofertados à população nesta quinta e sexta-feira, dias 30 e 31 de março, durante a Câmara Cidadã. O parlamento municipal vai levar atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, social, embelezamento, além de gabinetes rotativos, permitindo que a população leve suas demandas aos vereadores da 18ª Legislatura.

Reformulado pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André (PSC), a estrutura de 750 metros quadrados vai oferecer ao público emissão de 2ª via de RG, cadastro para empregos, emissão de carteira digital de trabalho, inscrições em cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, fisioterapia, castração de animais, atendimento à mulher.

Além disso também serão disponibilizados serviços como corte de cabelo, design de sobrancelhas, massagem, esmaltação, entre outros. Ainda, concessionárias como a Águas de Manaus e a Amazonas Energia, além da operadora Claro, também vão atender a população durante os dias.

Para os atendimentos, a CMM firmou parcerias com órgãos públicos e empresas privadas. Entre os parceiros, além da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, estão o Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Sine Manaus.

Além destes, também estão confirmados atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), UniNorte e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).