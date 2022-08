Confira os locais de vacinação contra polio, multivacinação e exames em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (20) ocorre o Dia D da vacinação contra a poliomielite e multivacinação em UBS de todas das zonas da cidade. No mesmo local também ocorre o 'Sábadão da Saúde', que oferece exames gratuitos sem necessidade de agendamento. Confira as UBS que estarão funcionando das 8h às 16h abaixo.

Hoje, o 'Sabadão da Saúde' vai disponibilizar 106 unidades. O público preferencial são as pessoas com suspeita ou confirmação de diabetes e hipertensão, gestantes a partir do primeiro mês de gravidez e mulheres com idades entre 25 a 64 anos, faixa etária que precisa realizar o exame de prevenção do câncer do colo do útero.

As crianças com atraso no calendário vacinal básico, de 0 a 14 anos, também fazem parte do público-alvo do “Sabadão”, que está incorporando o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação.

Além das consultas de pré-natal, as mulheres entre 25 e 64 anos poderão fazer a coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero.