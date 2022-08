Confira os locais de vacinação contra Covid-19 nesta semana em Manaus

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 oferece, ao longo desta semana, 88 pontos de atendimento ao público distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus.

De segunda (1º), a sexta-feira (05), a vacina estará disponível em 86 unidades de saúde da rede pública e em dois pontos estratégicos de grande fluxo – o Studio 5 Centro de Convenções, zona Sul, e o shopping Phelippe Daou, zona Norte. Dessas, 46 unidades atenderão crianças a partir de 3 anos de idade.

Crianças de 3 a 11 anos estão liberadas, até o momento, para receber apenas duas doses de vacina contra a Covid-19, sendo que as de 3 e 4 anos podem receber apenas CoronaVac e as de 5 em diante, tanto a CoronaVac quanto a Pfizer pediátrica. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem receber três doses de vacina e todas as pessoas com 18 anos ou mais, quatro doses, com intervalo mínimo de quatro meses.

Estratégia

As unidades de saúde irão operar com horário diferenciado. Dezoito unidades de pequeno porte estarão vacinando das 8h às 16h; 58 unidades de horário regular atenderão das 8h às 17h; e 10 unidades de horário estendido, irão receber o público das 8h às 20h. Já os dois pontos estratégicos ficarão abertos das 9h às 16h.

Em todos os locais de atendimento haverá primeira, segunda, terceira e quarta dose, para atender as pessoas que não iniciaram ou que estão aptas a avançar no esquema vacinal.

A relação completa dos locais de vacinação contra a Covid-19 abertos ao longo da semana podem ser consultados no site da Semsa por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis da secretaria nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

Para ter acesso à vacina o usuário deve apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a carteira de vacinação.

Quem tiver dúvidas sobre o cumprimento do intervalo necessário entre doses, pode consultar, além da carteira de vacinação, a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), onde o poderá conferir, na opção “Consultar Minhas Doses”, as datas em que se vacinou.