Confira os locais das feiras da ADS em Manaus nesta sexta-feira

Sexta-feira, das 15 às 19h Feira de Produtos Regionais Agroecológico e Orgânico, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra (orgânicos e agroecológicos); Estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, Rua Lóris Cordovil, bairro Alvorada; Sede da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, Galeria + (das 9h às 14h – Primeira sexta-feira do mês)

Na sede da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, vai acontecer das 9h às 14h com diversos produtos artesanais; Já segunda feira acontecerá no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, na rua Lóris Cordovil, bairro Alvorada, das 15h às 19h; e a Feira de Produtos Regionais Orgânicos e Agroecológicos acontecerá no estacionamento G1 do Shopping Ponta Negra, das 15h às 19h.

