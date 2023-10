Confira os 9 pontos de vacinação contra Covid-19 em Manaus neste sábado

Os usuários que já iniciaram o esquema podem consultar prazos e doses a receber por meio do Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). Na plataforma, basta selecionar a opção ‘Consultar minhas doses’ e informar o número do CPF.

Para garantir o imunizante, é necessário levar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas dos tutores no momento da vacinação.

