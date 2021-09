Confira o funcionamento dos bancos nesta segunda e terça-feira em Manaus

Manaus/AM - O funcionamento das agências bancárias segue normalmente na véspera do feriado, em Manaus, na segunda-feira (6).

Já no 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, e feriado nacional, todas as agências fecham, funcionando apenas áreas de autoatendimento dos caixas eletrônicos.

Contas de água, energia e telefone e demais boletos com vencimento no dia 7 podem ser pagos no dia seguinte sem acréscimos, segundo informe da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos.