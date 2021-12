Confira o funcionamento do comércio em Manaus no feriado de Natal

Manaus/AM - A Fecomércio Amazonas informou nesta segunda-feira (20) o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus nos dias 24 e 25 de dezembro de 2021. Dia 24/12 (sexta-feira) Comércio da Região Central - horário normal até as 18h (sugerido); Shoppings: Amazonas - Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h; Manauara - Lojas e praça de alimentação - 9h às 17h; Manaus Plaza - Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h; Millennium - Lojas e praça de alimentação - 9h às 17h; Ponta Negra - Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h; São José - Lojas e praça de alimentação - 8h às 18h; Studio 5 - Lojas e praça de alimentação - 10h às 18h; Sumaúma - Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h; ViaNorte - Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h. Dia 25/12 (sábado) Comércio da Região Central - não abrirá; Shoppings: Amazonas - Lojas - não abrirão - Praça de alimentação - 12h às 22h (abertura facultativa); Manauara - Lojas - não abrirão - Praça de alimentação - 12h às 22h (abertura facultativa); Manaus Plaza - Lojas e praça de alimentação - abertura facultativa; Millennium - Lojas e praça de alimentação - não abrirão; Ponta Negra - Lojas - não abrirão - Praça de alimentação - abertura facultativa; São José - Lojas e praça de alimentação - não abrirão; Studio 5 - Lojas - 14h às 21h (abertura facultativa) - Praça de alimentação - 12h às 21h (abertura facultativa); Sumaúma - Lojas - não abrirão - Praça de alimentação - abertura facultativa; ViaNorte - Lojas e praça de alimentação - abertura facultativa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.