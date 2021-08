Confira locais de aplicação de vacinas contra Covid na segunda-feira em Manaus

Clube do Trabalhador do Sesi

Manaus/AM - Nesta segunda-feira, 23, a Semsa terá 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma policlínica e uma clínica da família, que vão oferecer apenas a segunda dose dos imunizantes CoronaVac/Butantan, AstraZeneca/Oxford e Pfizer/BioNTech. Os seis pontos estratégicos terão a primeira e a segunda doses. A Semsa orienta que seja feito o cadastro prévio no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) que vai facilitar na hora do atendimento no ponto de vacinação.

