Confira estado de saúde das sobreviventes de incêndio no Mercado Adolpho Lisboa

Manaus/AM –Estefany Lima, 23, e Adrielle Assis, 35, as vítimas do incêndio em uma casa lotérica no Mercado Adolpho Lisboa, seguem internadas com quadro estável no Hospital 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na zona centro-Sul.

Segundo a direção da unidade, as mulheres estão recebendo todo o suporte de uma equipe multidisciplinar.

Nessa segunda-feira (22), dois homens que também tiveram os corpos atingidos pelas chamas na loteria, vieram a óbito.

Ambos eram funcionários do estabelecimento e sofreram ferimentos graves enquanto ajudavam Estefany e Adrielle a saírem da lotérica.

Um deles, era Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, que era gerente do lugar e acabou tendo o pulmão queimado ao desmaiar dentro da loteria. A morte foi de Wenisson da Silva, de 33 anos.

O autor do incêndio, Luis Domingo Siso, 60, continua internado no Hospital João Lúcio e o estado de saúde dele também é estável.