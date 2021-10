Confira 23 vagas para residência em Medicina de Família e Comunidade em Manaus

Manaus/AM - Com 23 vagas disponíveis, o programa de residência médica de Medicina de Família e Comunidade, cujo processo seletivo, organizado pela Comissão Estadual de Residência Médica (Cermam), está com inscrições abertas até o dia 05 de novembro. Poderão participar médicos formados e formandos em medicina, que estejam cursando o último semestre do curso e com conclusão prevista até, no máximo, 28/2/2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 500 e o processo deve ser feito exclusivamente pela internet, no portal da comissão, no endereço eletrônico: http://www.cermam.com.br.

O programa de residência médica faz parte das ações da Escola de Saúde Pública (Esap), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). “Uma das prioridades da Esap é a qualificação profissional. Por meio da residência, estimulamos a ampliação dessa especialidade no quadro da secretaria, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde em Manaus”, ressalta a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Os candidatos aprovados serão incorporados ao Programa Mais Saúde Manaus (Promais) e receberão bolsa de estudo e pesquisa para formação em saúde complementar no valor total de R$ 11.400, sendo R$ 3.300 do Ministério da Saúde e R$ 8.100 do Promais/Semsa, mediante assinatura de Termo de Adesão e apresentação da documentação exigida.

O Promais tem como diretriz básica a qualificação de profissionais, o aprimoramento do serviço oferecido e a ampliação do acesso na Atenção Primária à Saúde (APS) em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Manaus. O referido programa tem como eixo estruturante a educação permanente em saúde, por meio da imersão em serviço, proporcionando aos profissionais o aprendizado baseado em vivências práticas do SUS.