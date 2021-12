Confira 150 vagas para curso gratuito de Desenvolvedor de Web em Manaus

As vagas são destinadas a cidadãos residentes na cidade de Manaus, que tenham a partir de 18 anos e como escolaridade mínima ensino médio completo. As inscrições devem ser feitas entre os dias 9 e 10 deste mês, a partir das 17h no site da Semtepi (Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação).

