Condenado, Médico Mouhamad Moustafa tira tornozeleira eletrônica em Manaus

A desembargadora do TRF1, Mônica Sifuentes, que concedeu o habeaus corpus corpus de Mouhamad e a dispensa da tornozeleira, justificou a decisão afirmando que o médico já cumpriu parte da pena no regime fechado e que durante o período em que está no semiaberto (pouco mais de um ano), não apresentou nenhum problema ou conduta de risco que indique a necessidade do monitoramento eletrônico.

Na manhã desta terça-feira (10), o médico, principal alvo da Operação Maus Caminhos, esteve no Centro de Operações e Controle (COC/SEAP-AM), para fazer a remoção do equipamento.

