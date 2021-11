Concurso vai premiar em R$ 5 mil para foto da árvore mais bonita de Manaus

Caso o estudante não tenha contas nas redes sociais, ele pode ser no perfil das redes sociais do pai ou da mãe. O resultado será divulgado nas redes sociais da @semulspmanaus, sem data programada.

Para participar os estudantes podem fazer quantas fotos quiserem, seja por celulares ou câmeras digitais de qualquer tipo, publicar nas redes sociais com a hashtag #BelaArvoreDeManaus, marcar e seguir os perfis @amecgrupo e @semulspmanaus, e colocar na descrição da postagem o nome do aluno, da escola e a localização da árvore.

Manaus/AM - Estudantes do ensino fundamental e médio matriculados na rede pública ou particular da capital, podem participar do concurso fotográfico “Árvore Mais Bela de Manaus” e concorrer ao prêmio de R$ 5 mil pela melhor foto, além da publicação da fotografia em outdoors espalhados pela cidade.

