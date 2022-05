Concurso da Marinha oferta 16 vagas com salário de R$ 9 mil em Manaus

As vagas ofertadas são Biblioteconomia (1), Comunicação Social (1), Direito (2), Educação Física (1), Estatística (1), Informática/Especialidade Banco de Dados (1), Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistema (1), Informática/Especialidade Infraestrutura de TI (1), Informática/Especialidade Segurança da Informação (1), Meteorologia (1), Pedagogia (1), Psicologia (1), Segurança do Tráfego Aquaviário (2).

Podem participar do processo, candidatos de ambos o sexo que tenham entre 18 e 35 anos. Mais informações podem ser conferidas no edital.

As inscrições custam R$ 140 e devem ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br entre os dias 4 e 17 de julho.

Manaus/AM – A Marinha divulgou nesta terça-feira (17), o edital do concurso público que oferta 16 vagas para cargos de nível superior com salário de R$9.070,60.

