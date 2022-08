Comunidade indígena recebe serviços de saúde em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou uma ação, na manhã desta sexta-feira (12), com a oferta de serviços de saúde para moradores da comunidade indígena Nova Esperança, do povo kokama, na zona Leste. Executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a atividade integra a programação do Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno, e da Semana do Bebê Manauara.

A chefe do Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Semsa, Keila Abreu, informou que o evento busca valorizar a inserção da saúde indígena no projeto de incentivo ao aleitamento materno.

De acordo com Keila, além das atividades de incentivo à amamentação, o evento também contou com ações de saúde bucal, com entrega de escovas de dente e creme dental, consultas médicas, atualização da caderneta de vacinação infantil e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), promovidas pelo Distrito de Saúde (Disa) Leste.