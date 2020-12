Comitê de Atração de Investimentos vai induzir negócios no PIM

Manaus/AM – A geração de novos empregos para o Estado do Amazonas é a proposta principal do Comitê de Atração de Investimentos, que está em processo de criação. No mais recente encontro dos órgãos e entidades envolvidos na construção do grupo, representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) se reuniram na segunda-feira (30/11).

A proposta do Comitê é debater sobre metodologias que irão atrair investidores para adensar o Polo Industrial de Manaus (PIM). Além de Sedecti, Ciama e Suframa, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) fazem parte dos diálogos para criação do grupo.

O próximo passo será a elaboração de uma portaria ou acordo de cooperação técnica entre os órgãos envolvidos que viabilizará novos negócios e, consequentemente, a criação de novos empregos para o Amazonas.

"Essa foi a reunião inicial, mas vale destacar que outros parceiros serão convidados para participar desse trabalho. Já estamos em contato com outros órgãos e instituições. Será uma grande construção de apoio para atrair mais investimentos para o nosso estado", destacou o secretário executivo de Desenvolvimento da Sedecti, Renato Mendes Freitas.

Após o encontro preliminar do Comitê, os órgãos e instituições envolvidos devem agendar novas reuniões ainda no decorrer deste mês.