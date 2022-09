Comércios, hospitais e mais: Veja como fica os serviços durante o feriadão em Manaus

Manaus/AM - Os serviços essenciais no feriadão da Semana da Pátria (segunda-feira, 5/9, e quarta-feira, 7/9) e ponto facultativo de terça-feira (6) terão mudanças nos horários. Além disso, uma força-tarefa de trabalhadores municipais estará no operacional do #SouManaus Passo a Paço 2022.

No período de 5/9 a 7/9, manterão em funcionamento apenas os serviços de saúde que operam em regime 24 horas: o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a maternidade Dr. Moura Tapajóz, além da clínica da família Carmen Nicolau, na zona Norte de Manaus, que funciona das 8h às 18h aos domingos e feriados.

A maternidade Dr. Moura Tapajóz fica na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, e a clínica da família Carmen Nicolau, fica na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul, zona Norte. Já o Samu pode ser acionado pelo 192.

Os demais serviços da Atenção Básica não funcionarão neste período, assim como a vacinação contra a Covid-19. As atividades serão retomadas na quinta-feira (8).

Neste sábado, 3/9, estarão abertas 11 unidades de saúde de horário estendido, onde também funcionam pontos de vacinação contra a Covid-19, das 8h às 12h. Informações sobre endereços, horário de funcionamento e imunizantes disponíveis podem ser consultadas no link https://semsa.manaus.am.gov.br.

Comércio - As galerias Espírito Santo, rua Joaquim Sarmento, e dos Remédios, rua Miranda Leão, as duas no centro; e o shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, Cidade de Deus, zona Norte, no feriado de 5 de setembro, funcionam das 8h às 18h. Na terça-feira, 6/9, o funcionamento é normal nos três centros de compras, das 8h às 18h. Já na quarta-feira, 7/9, feriado da Independência, os três espaços permanecem fechados.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, na segunda-feira, 5/9, estará aberto das 6h às 12h. Na terça-feira, 6/9, recebe o público das 6h às 17h. Na quarta-feira, 7/9, o Adolpho Lisboa também funciona somente até às 12h.

As feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, ambas no Centro, funcionam das 3h às 18h, todos os dias. A feira municipal do Produtor, da zona Leste, abre as portas das 6h às 18h. A feira da Panair, bairro Educandos, zona Sul, recebe o público das 6h às 18h. Já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona das 18h às 6h.

Sine Manaus - O atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, no Centro, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste de Manaus, estarão suspensos nos dias 5, 6 e 7 de setembro, em virtude dos feriados em comemoração à Elevação do Amazonas à categoria de Província e da Independência do Brasil.

As atividades retornam na quinta-feira, 8/9. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir aos postos presencialmente, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, das 8h às 17h.