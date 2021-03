Comércios em Manaus são vistoriados para conferir cumprimento de decreto

Manaus/AM - Os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) voltaram às ruas, nesta segunda-feira (22), para vistoriar o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 no comércio de Manaus. Vinte e quatro lojas dos bairros Educandos, na zona sul, e do Parque Dez, na zona centro-sul, receberam a visita dos técnicos.

A ação é focada na vistoria das lojas do comércio em geral e ocorre durante a semana. É um trabalho complementar à fiscalização em bares, casas noturnas e eventos clandestinos, que acontece às noites e madrugadas. Na manhã de hoje, as equipes percorreram estabelecimentos na Avenida Leopoldo Peres, no Educandos, e à tarde, na Rua do Comércio, no Parque Dez.

De acordo com a fiscal do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), Lidiane Alves, o intuito do trabalho é observar se comerciantes e clientes estão seguindo as recomendações previstas no decreto estadual; e se vêm adotando medidas para prevenir o contágio pela doença, como o uso de máscara, por exemplo.