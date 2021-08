Comércio lota na véspera do Dia dos Pais no Centro de Manaus

Manaus/AM - A véspera da comemoração do Dia dos Pais deixou o comércio no Centro de Manaus lotado neste sábado (7). Com lojas de vestuário, calçados, perfumaria e eletroeletrônicos, a região central é uma das preferidas dos consumidores que gostam de presentear os pais.

De acordo com projeções da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) e da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Amazonas (Fecomercio-AM) há uma expectativa de 2,1% a um patamar pouco acima dos 5%.

Uma pesquisa, feita com 400 consumidores, mostrou que os artigos de vestuário lideram a lista de pretensão de compras, respondendo por (54,9%) dos entrevistados que pretendem presentear os pais, seguidos por calçados (12,0%).

Segundo a pesquisa, gande parte dos consumidores entrevistados (30,9%) pretende gastar entre R$ 201 e R$ 400, com valor mediano de R$ 220. A seguir estão aqueles 1,7% que esperam desembolsar entre R$ 901 e R$ 1.000 com o presente.

Quanto ao local para realizar as compras, (67,0%) preferem o centro da cidade. Entretanto, observou-se que (20,5%) preferem fazer suas compras no comércio local e (12,%) nos shoppings da cidade.

A pesquisa mostra, ainda, que o estímulo para o consumidor ir às compras está, primeiramente, nos preços baixos (48,3%), nas promoções (34,5%), variedade de produtos (26,5%), variedade de lojas (22,5%), localização (14,5%), segurança (9,8%), climatização (7,0%) e estacionamento que apresentou (6,8%).