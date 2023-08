Comércio ilegal de alimentos é fiscalizado nos terminais de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Como parte das ações para garantir segurança alimentar e física aos trabalhadores e passageiros do sistema de transporte urbano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e as secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), realizaram, na noite desta terça-feira (22), uma ação conjunta nos cinco terminais de ônibus da capital.

O trabalho das secretarias neste primeiro momento foi de orientação aos comerciantes que vendem de forma irregular alimentos dentro dos terminais, além de reforçar o patrulhamento preventivo com as rondas e abordagens com o objetivo de promover ações de proteção ao patrimônio público e dar assistência à comunidade que transita nos locais. Os trabalhos acontecem conjuntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar do Amazonas.

Além do reforço à segurança, técnicos da Semacc realizaram ações de orientação aos trabalhadores informais para que procurassem a regulamentação junto à secretaria e fossem realocados em locais propícios, principalmente a venda de alimentos perecíveis.

Além de estarem presentes nos cinco terminais de integração, os guardas municipais também atuarão em outros locais, como nos grandes corredores e nas principais avenidas, interligados com a questão do transporte coletivo, com patrulhando nas paradas de ônibus, onde, geralmente, os assaltantes também costumam abordar os usuários.