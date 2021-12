Comércio fatiava queijo e presunto estragados e vendia para clientes em Manaus

“Chegamos ao local após denúncias anônimas. No estabelecimento, verificamos que os queijos, presuntos, peitos de peru, e outros produtos estavam sendo comercializados de forma imprópria, já fatiados, e fora do período de validade. Essa prática impossibilitava que os consumidores notassem as irregularidades”, explicou o delegado Eduardo Paixão.

