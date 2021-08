Começa nesta quinta vacinação de grávidas e puérperas nas maternidades de Manaus

Além da vacinação nas maternidades, a Semsa fará a intensificação da aplicação do imunizante, entre gestantes e puérperas nas unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo a realização de busca ativa na área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) durante as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde para avaliar o esquema vacinal contra a Covid-19 e orientar sobre a importância da vacina.

