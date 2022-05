Começa hoje vacinação de crianças contra influenza em Manaus

Além das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a segunda etapa também atenderá gestantes (qualquer idade gestacional); puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas (população a partir de 6 meses, assistida pela Sesai/Dsei Manaus); professores das escolas públicas e privadas; pessoas com deficiência permanente; Forças de Segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador em exercício efetivo); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A abertura da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Sarampo para o público infantil foi possível, porque o município recebeu do Ministério da Saúde 130 mil novas doses contra a influenza. As doses foram repassadas à Divisão de Imunização da Semsa pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP, na última quarta-feira, 4.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário regular funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e as UBSs de horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h. Além desses locais, a Semsa opera com pontos estratégicos de grande fluxo, de segunda a sábado, das 9h às 16h.

O titular da Semsa, Djalma Coelho, orienta os pais a levarem seus filhos ao local de atendimento mais próximo, que pode ser consultado no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou por meio do link http://bit.ly/salavacinamanaus.

