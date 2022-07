Começa hoje mutirão de atendimentos da Defensoria no Largo de São Sebastião, em Manaus

Manaus/AM - Começa nesta quinta-feira (28) e vai até amanhã (29), o mutirão de atendimentos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus. O mutirão é destinado principalmente a demandas da área de Direito de Família, como divórcio, guarda, pensão alimentícia, união estável e curatela, e vai ocorrer das 8h às 17h, na Carreta da Defensoria, sem a necessidade de agendamento.

