Começa hoje inscrições para concurso da Semsa; confira

Manaus/AM - A primeira etapa de inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começa a partir das 16h desta quarta-feira (05) por meio do link https://bit.ly/editalsemsa2022. Os interessados poderão se inscrever aos cargos de nível superior – especialista em saúde – Médico. O valor da taxa é de R$ 150. O prazo para pagamento é até as 16h do dia 03 de fevereiro deste ano. O certame está sendo executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A prova será aplicada no dia 1º de abril de 2022. Para essa categoria, estão sendo oferecidas 124 vagas e formação de cadastro reserva. Os subsídios variam de R$ 6.933,96 para carga horária de 20 horas semanais, e R$ 13.867,91 para 40 horas, cuja disponibilidade é apenas para clínicos gerais. A realização do concurso da Semsa foi anunciada em agosto do ano passado, pelo prefeito David Almeida. Os cargos disponíveis são para médicos anestesiologista, cardiologista, cirurgião, clínico geral, médico do trabalho, endocrinologista, epidemiologista, ginecologista-obstetra, infectologista, intensivista-neonatologista, neonatologista, neuropediatra, patologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, ultrassonografista e urgencista. Para todos os cargos, além do subsídio, poderão ser acrescentados na remuneração benefícios como auxílio-alimentação, destinado a servidores ocupantes de cargos com jornada de trabalho de 40 horas semanais e que percebam até seis salários mínimos; auxílio-transporte, destinado a servidores que percebam até seis salários mínimos; e indenização de insalubridade ou periculosidade, destinado a servidores que ocupem atividade de exposição a agentes nocivos à saúde ou considerada de execução perigosa. O último concurso público para a Semsa foi realizado em 2012, com a oferta de 1.390 vagas e formação de cadastro reserva. Clique para baixar arquivo





