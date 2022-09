Com tema 'Fraternidade e Fome', preparativos para Campanha da Fraternidade iniciam em Manaus

Manaus/AM - Ao lembrar que em tempos de pandemia, cerca de 80 mil pessoas foram assistidas pela Cáritas Arquidiocesana e que no Brasil, cerca de 60 milhões de pessoas vivem sem ter o que comer, o cardeal Arcebispo da Arquidiocese de Manaus, Dom Leonardo Steiner, anunciou o início dos preparativos para a Campanha da Fraternidade de 2023, cujo tema é “Fraternidade e Fome”.

As atividades de preparação da campanha começam nesta terça-feira (27) e a Arquidiocese de Manaus já organiza as mobilizações para as atividades.

Dom Leonardo afirma que o diagnóstico sobre a situação do Brasil usado na campanha está no relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) divulgado em julho deste ano. Ele destacou ainda o papel da igreja com a caridade, pois em muitos lugares a instituição faz o papel do estado.

Pela terceira vez o tema da fome será tratado em uma CF pela Igreja no Brasil e o lema bíblico inspirador é o versículo “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16).

A Campanha da Fraternidade é realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no período da Quaresma e entre os seus objetivos está o de despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução.

A atividade de formação será em formato online com transmissão pelo Face book e YouTube da CNBB durante três noites com reflexões e discussões acerca do tema no Brasil a serem ministradas por especialistas no assunto bispos, presbíteros e assessores da entidade.