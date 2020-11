Com Mourão, Wilson Lima diz que proteção da floresta é prioridade

Manaus/AM - O governador Wilson Lima e o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, visitaram as instalações do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, na quarta-feira (04), junto com a comitiva de ministros e chefes de missões diplomáticas que ficará no Amazonas, até esta sexta-feira (06).

O objetivo da viagem, articulada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido por Mourão, é apresentar as políticas ambientais executadas, na região, para combater ilícitos e promover o desenvolvimento sustentável.

Em entrevista coletiva no Censipam, o governador ressaltou que a presença da comitiva no Amazonas é importante para que a comunidade internacional conheça o que está sendo feito no estado, na área ambiental, inclusive com o apoio de parceiros externos.

“Nós temos algo em torno de 97% da nossa área preservada, intacta, e a vinda dos embaixadores aqui é importante para a gente mostrar o que tem sido feito aqui no Amazonas, com o apoio que a gente tem tido, sobretudo, da Alemanha, com a ajuda que nos deu na construção da nova sede da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio que a gente está tendo, a parceria com Peru, Colômbia, União Europeia e, naturalmente, para que a gente possa construir outras parcerias”, afirmou Wilson Lima.

Segundo ele, o diálogo com o Governo Federal tem sido essencial para que o Amazonas avance em temas como a regularização fundiária, o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e o estímulo à bioeconomia, estratégias para manter a floresta em pé e gerar renda para a população.

“Nós precisamos proteger a floresta, os recursos naturais, disso nós não abrimos mão, mas também temos que proteger o povo da floresta, o cidadão. O CAR (Cadastro Ambiental Rural), por exemplo, para o qual nós temos um recurso alocado de cerca de R$ 30 milhões do Fundo Amazônia, vai ser fundamental para o pessoal da agricultura familiar, porque através desse cadastro ele vai conseguir suas licenças ambientais”, completou o governador.

O vice-presidente Hamilton Mourão também frisou o papel dos parceiros privados e governamentais no apoio às políticas de proteção à Amazônia, principalmente por meio da transferência de recursos a projetos prioritários.

“A nossa visão dentro do Conselho da Amazônia é atrair o parceiro privado para que ele, junto ao Governo do Estado, e o Governo do Estado é aquele que sabe quais são os projetos prioritários. Que ele invista naquilo que vai melhorar infraestrutura, oferecer maneiras de você explorar a biodiversidade, se traduzindo em bioeconomia, e consequentemente, gerando emprego e renda à população”, disse Mourão.