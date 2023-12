Com estoque de sangue crítico, Hemoam convoca doadores em Manaus

Manaus/AM - Com baixo estoque de sangue, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) convoca doadores de sangue de todos os tipos sanguíneos. Com a alta demanda por componentes do sangue na capital e no interior há, também, um aumento da necessidade de doadores para repor os estoques.

A gerente da Captação de Doadores do Hemoam, Nívia França, explica que a meta de doações diária está quase 40% abaixo do esperado. “Temos a meta diária de 250 doações e estamos levando cerca de dois dias para alcançar essa média. Por exemplo, essa semana, em um dia, houve pouco mais de 140 doações e em outro alcançamos o número de 150”, informou.

A chegada do fim do ano marca também o início do 'inverno amazônico' e, em razão das chuvas, poucas pessoas procuram o hemocentro para doação. A baixa procura de doadores já é um fator que preocupa desde o mês de setembro.

“Fazemos esse pedido especial, porque a nossa necessidade tende a aumentar devido à alta demanda por transfusões na temporada, causada em sua maioria pelo aumento no número de casos de acidentes. Se você doou só uma vez, por favor, volte ao hemocentro, precisamos de você para evitar o desabastecimento”, finaliza a gerente.