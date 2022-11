Com entrada gratuita, jogos da Seleção serão transmitidos na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Com entrada gratuita, torcedores poderão acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, na Arena da Amazônia. O local também terá um espaço solidário, com doação de alimentos e brinquedos, e a vacinação contra a Covid-19, com a montagem de um posto com as quatro doses da vacina disponíveis.

A expectativa de público é de 15 mil pessoas em cada partida da seleção. Em uma estrutura de mais de 16 metros de altura, com um telão de 10 metros de largura e 4 metros de altura, o evento terá acesso gratuito, mas o torcedor também pode levar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que será entregue para crianças em situação de vulnerabilidade social, como parte da campanha de arrecadação do “O Mundo Encantado do Natal”.

O espaço começa a funcionar no dia 24 de novembro, dia em que a seleção brasileira vai estrear na Copa do Catar, com portões abertos duas horas antes do jogo começar. A segunda partida da primeira fase acontece dia 28 de novembro, e a terceira no dia 2 de dezembro. Passando a fase de grupos, as oitavas de final estão previstas para o dia 5 de dezembro.

Além de assistir aos jogos no estádio que foi palco da Copa do Mundo de 2014, o público poderá aproveitar shows de atrações musicais, além de praça de alimentação e espaço kids.

Após o fim da competição, a Arena estará aberta para visitação, assim como já acontece em outros estádios e arenas esportivas no Brasil e exterior. O projeto “Arena de Portas Abertas” será realizado pela Faar, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).