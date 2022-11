Com entrada gratuita, ‘Circo na Escola’ acontece neste domingo em Manaus

O objetivo do evento é aproximar as crianças da escola, além de promover a interação com a comunidade, por meio da cultura circense, assim como conceder a oportunidade de vivenciar a magia do mundo do circo. A entrada é gratuita.

Manaus/AM - A 4ª edição do projeto "Circo na Escola", acontece neste domingo (27), a partir de 9h30, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Hermann Gmeiner, na rua Vivaldo Lima, nº 416, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.