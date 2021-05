Com drive thru de mudas, Lagoa do Japiim reabre esta semana em Manaus

Stroski informou ainda sobre as novas regras para frequentar o parque. Entre elas estão o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura e distância mínima entre as pessoas, medidas que seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Semmas vai montar o Drive-Thru Manaus Verde, no qual a população dos arredores e frequentadores do parque poderão pegar mudas de plantas arbóreas, frutíferas, ornamentais ou medicinais.

“Vamos ter algumas intervenções artísticas em nossos parques, para deixá-los mais humanizados. E o Juarez, com sua equipe, vai colaborar muito para criarmos um novo momento para as nossas unidades”, disse o titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.