Com cursos e leilões, Feira de Agronegócios da Nilton Lins retorna em Manaus

Manaus/AM - A sexta edição da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins, está de volta de modo tradicional entre os dias 21 a 25 de setembro, com estandes de mais de 150 marcas regionais e nacionais, no estacionamento do campus Nilton Lins Laranjeiras, bairro Flores. O intuito é apresentar ao público as principais inovações tecnológicas e soluções para as demandas atuais do agronegócio.

Considerada como principal e maior evento de agro da região norte, o evento tem como expectativa atrair o grande público manauara para prestigiar as atrações locais, assim como participar de cursos, leilões, dentre outros atrativos.

Como em edições anteriores, os alunos de variados cursos da instituição e fora dela contribuem com debates sobre os negócios agropecuários, levando-se em consideração os diferentes setores presentes na exposição, tais como de empreendedor, industrial e setor agro.

O evento, que é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Nilton Lins, conta com exposições de veículos, visitação de animais, artesanatos, lazer, feira gastronômica, além de proporcionar ao público muito entretenimento com shows ao vivo como a atração em todos os dias, pela parte da noite.

A entrada e estacionamento são totalmente gratuitos, e a programação acontece até domingo, 25. Outras informações podem ser encontradas no site www.niltonlinsagro.com.br ou no Instagram da feira @niltonlinsagro.