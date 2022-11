Com 85% da obra concluída, complexo Viário Anel Sul deve ser entregue em dezembro em Manaus 

Manaus/AM - Mais 85% dos trabalhos foram concluídos da construção do Anel Viário Sul, no bairro Tarumã, zona oeste. O governador Wilson Lima vistoriou, nesta segunda-feira (7), o trabalho das frentes de obras que devem ser encerradas em dezembro desse ano dependendo das condições climáticas.

“É uma obra importante para melhorar o tráfego de veículos nessa área de Manaus. Juntamente com o Anel Leste que nós estamos executando, vamos tirar de circulação das avenidas Rodrigo Otávio e Efigênio Salles as carretas do Distrito Industrial e dar mais segurança ao trânsito nessas vias”, disse.





Os complexos viários Anel Leste e Anel Sul irão facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias AM-010 e BR-174, somando 27 quilômetros de extensão juntos.



Com 8,7 quilômetros, o Anel Sul inicia no Viaduto Lydia da Eira Corrêa e termina na Avenida Santos Dumont. Já o Anel Leste inicia no trevo da Avenida dos Oitis e termina na Avenida Margarita, próximo a Reserva Adolfo Ducke.