Com 51 de casos novos de hanseníase em Manaus, Semsa orienta sobre autoexame

Manaus/AM - Com o registro de 51 casos novos de hanseníase nos seis primeiros meses de 2022 em Manaus, dos quais cinco casos em menores de 15 anos, a Prefeitura de Manaus mantém a convocação de pais e responsáveis de alunos da rede pública de ensino para a realização do “Autoexame de Pele Virtual”.

Outras 81 pessoas de 2.417 que fizeram autoexames tiveram respostas positivas e estão sendo investigados, de acordo, a chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Semsa, enfermeira Ingrid Santos, explicando que as equipes de saúde foram mobilizadas para investigação presencial.

A busca pretende atingir 150 mil estudantes que serão atendidos por meio de projeto da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com o objetivo de identificar, de forma precoce, casos de hanseníase e outras dermatoses na comunidade acadêmica.

“Os médicos e enfermeiros do PSE vão fazer o agendamento na escola para examinar os alunos presencialmente, mediante autorização dos pais. Toda a turma será examinada para evitar estigma ou constrangimento e também para fazer uma investigação ainda maior. A secretaria tem feito esses esforços para ampliar a cobertura da Atenção Primária e ainda promover a saúde de nossos alunos”, disse Ingrid.

De acordo com a Semsa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Fundação Alfredo da Mata (Fuam), o “Autoexame de Pele Virtual” é voltado para alunos matriculados em uma das 257 instituições de ensino, municipais e estaduais, que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE).

As avaliações presenciais do projeto serão realizadas com a presença de profissionais da Educação, como professores e gestores, e também poderão ser acompanhadas pelos pais, para que os jovens se sintam seguros e confortáveis com o procedimento.

Após essa etapa, se as alterações na pele exigirem um cuidado maior, será agendado um dia para que as famílias recebam as devidas orientações e encaminhamentos adequados.

Hanseníase



A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen. Nos seis primeiros meses de 2022, Manaus registrou 51 novos casos da doença, sendo cinco casos em menores de 15 anos.

A transmissão da doença ocorre quando uma pessoa doente, sem tratamento, elimina o bacilo por meio de secreções nasais, tosses ou espirros, transmitindo para pessoas sadias que convivem próximo e por tempo prolongado no mesmo ambiente.

Na fase inicial, a hanseníase é caracterizada por lesões na pele e nervos que causam diminuição ou ausência de sensibilidade. Já em estágios mais avançados, o paciente pode sofrer com formigamentos, cãibra, dor ou espessamento dos nervos periféricos, principalmente nos olhos, nas mãos e nos pés, com diminuição ou perda de força muscular, inclusive nas pálpebras.