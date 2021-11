Com 27 mil vagas, Bolsa Idiomas abre inscrições nesta terça-feira em Manaus

Manaus/AM - Quem deseja aprender um novo idioma pode aproveitar a oferta de 27 mil bolsas para aulas de sete idiomas diferentes ofertadas pelo Programa Bolsa Idioma, cujas inscrições estarão abertas, a partir da próxima terça-feira (16), até o dia 25 deste mês.

As inscrições podem ser feitas pela página oficial do programa http://bolsa.manaus.am.gov.br e os interessados podem escolher entre os idiomas inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve comprovar residir na cidade de Manaus, ter idade igual ou superior a 16 anos, possuir renda familiar per capita não excedente a dois salários mínimos e meio, estar cursando ou ter concluído o ensino médio, não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público, estar ciente de que conforme legislação do programa Bolsa Idiomas, deverá formar compromisso desenvolvendo atividades de contrapartida sem ônus para o município.

As vagas serão disponibilizadas nas escolas Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, CCAA, CNA Manaus, Cultura Inglesa, Digital da Amazônia, Do Up English, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Esbam Idiomas, Get it Manaus, Go On Better, Icbeu, Inglês e Companhia, Multicursos, Thank you Institute, United Idiomas e Yes Idiomas.

O processo seletivo para o programa é dividido em três etapas: inscrição eletrônica, na qual o candidato irá preencher questionário socioeconômico; classificação; e entrega de documentos necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

Para mais informações, os interessados pode consultar o edital com as condições de participação na edição nº 5.213, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 28/10, no endereço http://bolsa.manaus.am.gov.br/assets/files/edital_pbi_2022-1.pdf.