Coletivo de teatro promove oficinas gratuitas e online em Manaus

As inscrições podem ser feitas pelo site cetaemcena.com.br/oficinas. Contempladas com o Prêmio Manaus Zezinho Corrêa, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), as oficinas visam atender necessidades distintas. “Teatral Media” é voltada para a parte de produção cultural, introduzindo mecanismos de gerenciamento de mídias sociais para projetos teatrais. Ela vai acontecer nos dias 09 e 10 de abril, das 14h às 17h (Horário de Manaus).

Manaus/AM - Estão abertas até sexta-feita (08) as inscrições para o Combo de Oficinas, projeto organizado pelo Coletivo Experimental de Teatralidades (CETA). A programação on-line, que ocorre de 09 a 12 de abril, gratuitamente, une as oficinas “Teatral Media” e “Storyboard para teatro lambe-lambe”.

