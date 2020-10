Coletiva do vice-governador do Amazonas termina em confusão em Manaus



Manaus/AM - A coletiva de imprensa do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, nesta quarta-feira (28) terminou em confusão entre os assessores dele e jornalistas. Marcada para as 12h, a coletiva se resumiu em um pronunciamento sem direito a perguntas dos profissionais da imprensa. A jornalista Rosiene Carvalho tentou fazer uma pergunta quando foi impedida e ao tentar ir atrás de Carlos Almeida, uma pessoa da equipe dele acabou empurrando-a ao tentar contê-la.

No meio da confusão, a assessora ainda bateu no equipamento de outro fotógrafo.