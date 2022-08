Colegas e familiares lamentam morte de servidor da Seduc em acidente em Manaus

A Seduc também se manifestou à respeito do ocorrido e em nota se solidarizou com a família e os amigos e exaltou o trabalho de Alcilei. Nas redes sociais, familiares também prestaram homenagens ao servidor.

ManausAM - Amigos e colegas do servidor da Seduc, Alcilei Vale Neto, 43, receberam com surpresa e pesar a morte do profissional, que foi vítima de um acidente de trânsito na manhã de hoje (11), enquanto estava a caminho do trabalho na av. Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul.

