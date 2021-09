Cobrador de ônibus é baleado em Manaus ao sair para trabalhar; vídeo

Segundo informações da polícia, por volta das 16h, a vítima estava indo para o trabalho caminhando quando dois homens em uma moto o abordaram. Ele correu para tentar evitar o assalto, mas foi atingido por dois tiros, um nas costas e um no pescoço. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o cobrador, após ser atingido, correndo pela rua até buscar proteção em uma casa. Ele foi então levado por moradores ao ao Hospital Danilo Correa, na Zona Norte, onde recebeu atendimento. O caso foi registrado no 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP) que deve investigar a ação da dupla que atirou no cobrador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.