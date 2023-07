CMM testa novo sistema tecnológico que será utilizado nas sessões plenárias

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) apresenta, na próxima semana, um novo sistema de tecnologia a ser utilizado em sessões plenárias. As ferramentas incluem o uso de reconhecimento facial para o registro de presença dos 41 vereadores por meio de tablets, que também servirão para auxiliar em votações, aprovação de projetos, apresentação de matérias, entre outras funcionalidades.

Os testes vêm sendo executados pelo Departamento de Gestão e Tecnologia da Informação (DGTI) da CMM e pela empresa que desenvolveu a plataforma para a Casa Legislativa. Nesta sexta-feira (28), parte das funções e as mudanças desenvolvidas para melhorar os trabalhos foram apresentadas ao presidente da Casa, vereador Caio André (Podemos), e aos demais parlamentares presentes.

De acordo com o presidente, a aplicação da nova tecnologia será dividida em duas fases, a primeira no retorno das sessões, na próxima semana, e a segunda no final do ano.

“Isso visa proporcionar principalmente uma maior transparência para quem acompanha as sessões plenárias, as votações, o andamento dos trabalhos aqui na Casa. Mas visa também levar a Câmara ao encontro das novas tecnologias existentes no mercado, dar mais celeridade, facilidade e funcionalidade para os trabalhos no plenário. Será de fundamental importância para que cada vereador consiga exercer o seu mandato e representar a população de Manaus da melhor forma possível”, considerou Caio André.

Novas ferramentas - Além das funcionalidades com o uso dos tablets pelos vereadores, o painel do plenário Adriano Jorge também terá o sistema modificado. Com a mudança, o telão exibirá as imagens dos vereadores durante as próprias falas, marcação de tempo coordenada pelo presidente, detalhamento das matérias em fase em deliberação e aprovação, além de outros procedimentos que fazem parte do dia a dia das sessões plenárias.

“Todos os sistemas da Câmara serão integrados ao sistema do plenário, onde os vereadores vão poder acompanhar pareceres, votações das comissões, os Projetos de Lei, as proposituras que serão votadas no plenário, será tudo acompanhado através do tablet. Eles também serão notificados em seus celulares de tudo o que acontece nas comissões”, pontuou o diretor do DGTI, Zuleinilson Portela.

Conforme o diretor, a integração de todos os sistemas da CMM ao sistema do plenário será feita na segunda fase de implementação da ferramenta, de modo a facilitar as consultas de matérias.

Com informações da assessoria