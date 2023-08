CMM está com inscrições abertas para 95 cursos gratuitos

Manaus/AM - A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus (CMM) está com inscrições abertas para 95 cursos em formato à distância até o dia 31 de agosto. Quatro novas áreas de estudo vão compor a grade, ofertada de forma gratuita pelo site www.cmm.am.gov.br/escola. As aulas iniciam no dia 1º de setembro pela plataforma.

Os cursos da Escola do Legislativo têm cargas horárias que variam entre 6, 12, 20, 30, 40, 60 e 80 horas. A idade mínima para inscrição é de 14 anos e os interessados que concluírem as aulas terão direito a certificados. As aulas poderão ser acessadas em aparelhos como notebooks, TVs, computadores, celulares com sistemas iOS e Android e pelo aplicativo “Escola do Legislativo da CMM”.

Para o mês de setembro, quatro novos cursos serão incluídos: Assistente de Departamento Pessoal, Assistente de Recursos Humanos, Branding Pessoal e Posicionamento de Marca e Stories que conectam.

De acordo com a gerente da Escola do Legislativo, Yasmin Bentes, os cursos disponibilizados significam ótimas oportunidades para quem deseja se qualificar para o mercado de trabalho, ou até mesmo atualizar os próprios conhecimentos.

"O início das aulas é agora, 1º de setembro, e o aluno tem até o dia 30 de setembro para finalizar os cursos. Lembrando que a pessoa pode se matricular em até três cursos por mês na plataforma, e aí ela faz o horário dela, de acordo com a necessidade”, afirmou Yasmin.