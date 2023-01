Clube de Tiro Ponta Negra passa por perícia após explosão que matou 5 em Manaus

A quinta vítima, Maikson Alves Criston, 30, funcionário do clube, foi socorrido com 90% do corpo queimado. Ele foi internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital 28 de Agosto, onde morreu nesta segunda-feira (16).

A explosão ocorreu neste domingo (15). Entre as vítimas que morreram na explosão, estão os donos do clube, o casal Nardier Pinheiro de Araújo e Ursula Rodrigues Macedo de Araújo e os dois funcionários Dangelo da Silva e Silva e Francisco Torres e Silva.

Os trabalhos estão sendo coordenados pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) com auxílio da equipe especialista em incêndio.

