Citytour e trilha guiada: veja o que fazer nos últimos dias de férias em Manaus

Manaus/AM - Janeiro está chegando ao fim e quem ainda não aproveitou para levar as crianças e adolescentes para se divertir, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) destaca programações para a família inteira curtir o Amazonas.

Contemplar a natureza, aventurar-se com esportes radicais, conhecer espaços culturais e artísticos são algumas das atividades que podem ser realizadas em família antes que as aulas comecem.

A primeira dica é para os que amam atividades ao ar livre e com muita adrenalina, o EcoForest Adventure oferece, no espaço localizado a 39 quilômetros de Manaus, pela rodovia BR-174, um roteiro de aventuras para crianças, como tirolesa, trilhas, parede de escalada e oficina ambiental. O contato pode ser realizado por telefone: (92) 99511-5422 ou pelo instagram @ecoforestadventureoficial.

Citytour

A capital amazonense é esplêndida com toda a sua arquitetura que remete aos tempos do ciclo da borracha, além das clássicas construções e atrativos turísticos que encantam gerações. Para apreciar as belezas urbanas, a segunda dica da Amazonastur é o Amazonbus, ônibus de turismo de dois andares, que realiza um passeio pela cidade, iniciando pelo Largo São Sebastião, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, visitando o centro histórico, Arena da Amazônia, Ponta Negra e Ponte Rio Negro.

Para aumentar ainda mais o conhecimento da criançada, os passeios no Amazonbus têm guias de turismo credenciados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, que contam as histórias e curiosidades dos atrativos turísticos.

Amazonenses, idosos e estudantes pagam meia entrada. Para mais informações sobre os passeios, basta entrar em contato pelo (92) 98807-5519, com Eder Lima ou pelo instagram @kfturismomanaus.

Cultura e Arte

Seguindo a proposta de interação de arte e cultura no recesso escolar, até o dia 29 de janeiro, o “Festival de Férias” da Secretaria de Cultura e Economia Criativa acontece em 11 espaços culturais do Governo do Estado do Amazonas, com programações pensadas para o público infantil. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br), na segunda-feira (23/01).

Férias e natureza

O contato com a natureza costuma sempre ser fascinante para as crianças, pensando nisso, as sugestões da Amazonastur são o Museu da Amazônia (Musa) e o Bosque da Ciência.

Para visitar o Musa, o valor da entrada sem guia é de R$30, a visita com trilha guiada é de R$50, por pessoa. As visitas podem ser feitas de segunda a domingo, exceto quarta-feira, quando está fechado para manutenção. O horário é das 8h30 às 17h. O agendamento pode ser feito no site [email protected] Crianças de até 5 anos têm acesso gratuito.

Em comemoração aos 14 anos do Musa, apenas no dia 22 de janeiro, o valor dos ingressos para todos é de R$ 5.

E no Bosque da Ciência a visitação à Casa da Ciência, viveiros dos jacarés, quelônios, condomínio das abelhas e trilhas educativas são atrações à parte. A entrada pode ser agendada através do site: https://bosquedacienciaam.wixsite.com/agendamento

A Amazonastur interage na rede social na plataforma Instagram, com a hashtag #visitamazonas, para que os visitantes compartilhem suas experiências no Amazonas.