Cirurgias neurológicas são retomadas no Hospital João Lúcio em Manaus

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio voltou a realizar cirurgias neurológicas de tumores, antes centralizadas no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). A medida foi adotada para reduzir o tempo de internação e fazer girar os leitos nos prontos-socorros como acontece com as cirurgias ortopédicas feitas no período noturno.

O diretor do HPS João Lucio, Daniel Castro, explica que as cirurgias neurológicas realizadas na unidade irão acelerar os procedimentos e ajudar o HUGV, que hoje é a referência para esse procedimento na rede pública de saúde, a reduzir o tempo de espera pelo procedimento.

Além do HUGV, outra unidade de retaguarda para procedimentos neurológicos na rede pública de saúde é o Hospital Francisca Mendes, que também está sendo reorganizado para ampliar a oferta de procedimentos.