Circuito de saúde acontece no Parque do Idoso nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - Um circuito de ações de saúde para marcar o “Dia Mundial do Diabetes Mellitus” acontecerá, nesta quarta-feria (9), no Parque do Idoso, na rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. A programação será das 8h às 12h, com a oferta de serviços de prevenção e atividades educativas.

O evento é em alusão ao “Dia Mundial do Diabetes Mellitus”, e um dos principais objetivos da programação é sensibilizar a sociedade sobre as formas de se prevenir contra a doença, sendo necessária uma mudança no estilo de vida para inclusão de hábitos saudáveis.

Programação

A abertura será às 9h, com a participação do coral “Vozes de Ouro”. Os participantes serão beneficiados com oferta de consulta médica, auriculoterapia, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e avaliação neuromotora do Pé Diabético.

O circuito contará com orientações odontológicas, nutricionais e medicamentosas, além de orientações sobre prevenção e tratamento ao Diabetes Mellitus e realização de atividades físicas em grupo. Haverá também uma exposição sobre alimentação saudável, com enfoque na leitura adequada dos rótulos.

A programação é promovida pelo Núcleo de Atenção à Saúde das Pessoas com Doença Circulatória e Diabetes da Semsa, em parceria com a Acadêmica de Endocrinologia.

Diabetes Mellitus

A chefe do Núcleo de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Circulatórias e Diabetes da Semsa, Nádia Brito, informa que o Diabetes Mellitus é uma doença crônica caracterizada por altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente. Isso porque o corpo deixa de produzir insulina suficiente, o hormônio produzido pelo pâncreas responsável pela manutenção do metabolismo da glicose.

“O Ministério da Saúde aponta que a prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionada por uma complexa interação de fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. O aumento contínuo se deve, em grande parte, ao aumento do diabetes 2 e dos fatores de risco relacionados, que incluem níveis crescentes de obesidade, dietas não saudáveis e falta de atividade física. No entanto, os níveis de diabetes tipo 1, com início na infância, também estão aumentando”, detalha.

O Dia Mundial do Diabetes Mellitus é celebrado em 14 de novembro desde 1991. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Em Manaus, a Semsa estima um total de 101.586 usuários diabéticos.