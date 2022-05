Cinco toneladas de alimentos são arrecadadas em jogo na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O Fundo Manaus Solidária e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), arrecadou cinco toneladas de alimentos não perecíveis, no jogo do Manaus Futebol Clube x São José (RS), que aconteceu na tarde deste domingo, 22, na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul. As doações serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições sociais.

Os ingressos foram vendidos no valor de R$ 20 e quem pudesse ajudar poderia doar um quilo de alimento não perecível. "O objetivo do Fundo Manaus Solidária e da Semasc nesta tarde foi arrecadar alimentos para todas as famílias que estão em vulnerabilidade, principalmente para as que estão sofrendo o impacto da cheia do rio Negro", afirmou o presidente do Fundo, Emerson Castro.

Para o presidente do Manaus Futebol Clube, Luis Mitoso, a parceria entre a Prefeitura de Manaus e o clube é muito importante nesse momento de cheia em nosso Estado. "O prefeito David Almeida incentiva muito o esporte, e essa iniciativa conjunta ajuda o esporte e a nossa população", afirmou.