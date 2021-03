CIF vistoria 50 pontos comerciais nas Zonas Leste e Norte

O responsável por uma loja de artigos esportivos no bairro Cidade de Deus, Claudenor Lobo, 44, afirma que o comércio da região está cumprindo as medidas necessárias e ressalta o papel dos agentes que atuam nas fiscalizações. “O policiamento tá de parabéns. No horário de fechamento, às 17h, está por aqui orientando. Eles são uma parceria e já tem um vínculo”, contou Lobo.

Manaus/AM - Na manhã desta quarta-feira (24), agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) estiveram nos bairros São José, na Zona Leste da capital, e nos bairros Cidade de Deus e Cidade Nova, na Zona norte. A ação visa fiscalizar e orientar os comerciantes quanto ao cumprimento do horário de funcionamento e medidas preventivas contra a Covid-19, estabelecidos no decreto governamental. Ao todo, cerca de 50 estabelecimentos foram vistoriados.

