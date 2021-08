Cientistas testam necessidade de terceira dose de vacina contra Covid

Uma terceira dose da Pfizer está sendo testada com 1.160 voluntários. Metade tomou a vacina, metade tomou placebo. Já a Oxford/Astrazeneca também começou a ser aplicada em pesquisa no país nas últimas semanas. E o Ministério da Saúde anunciou um estudo sobre doses de reforço para quem tomou Coronavac, com 1.200 voluntários.

De acordo com cientistas, o que a ciência sabe até agora é que alguns meses depois da segunda dose de qualquer vacina a quantidade de anticorpos cai. Mas isso não significa que as pessoas ficarão vulneráveis.

Por conta da chegada de novas variantes da covid no país, cientistas já testam a necessidade de aplicação de uma terceira dose do imunizante contra a doença. A informação foi divulgada pela TV Globo nesse domingo (8).

