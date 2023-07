Ciclovia na Ponta Negra ficará pronta até o fim do ano, diz Prefeitura

Manaus/AM - A construção da ciclovia localizada na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, está sendo intensificada. A previsão é de que a obra da ciclovia da Ponta Negra, que recebe um investimento de R$ 4 milhões, seja concluída até o final deste ano.

Nesta etapa, está sendo realizada a remoção da grama em frente a um condomínio ao longo do percurso, seguida pela conclusão da demolição da antiga pista utilizada pelos ciclistas. As equipes de obras, compostas por 15 trabalhadores, estão realizando ajustes em frente às residências ao longo da ciclovia, no trecho pavimentado, com o auxílio de um caminhão carroceria e uma retroescavadeira.

A intervenção da prefeitura tem como objetivo retirar as ciclofaixas da avenida Coronel Teixeira e criar uma via isolada que proporcione maior segurança aos ciclistas. O projeto prevê um percurso desde o passeio próximo aos quartéis até a praia da Ponta Negra, passando pela casa de eventos Dulcila, com um retorno de tráfego em duplo sentido para bicicletas. Além disso, o trajeto contará com um canteiro central, sendo uma solução viária para o trecho.

O projeto prevê a construção de 3,6 quilômetros de ciclovia, sendo que 1 quilômetro já foi concluído. A obra está em andamento, com os serviços de concretagem e finalização das calçadas, que serão refeitas para se adequar à via. Os trabalhos serão finalizados com a pintura, sinalização e iluminação de todo o trajeto da ciclovia, garantindo segurança aos ciclistas.